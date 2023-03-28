Tekirdağ Çerkezköy'de İlçe Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene boyunca sahte diplomayla görev yapan 21 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına devam edildi. Özkiraz, Çerkezköy 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Peki, Ayşe Özkiraz tahliye edildi mi? Ayşe Özkiraz kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR?

Hastanede görevli uzman doktoru sahte diploma ile kandırarak hastanede gözlem yaparak meslekte ilerlemek istediğini anlatan Ayşe Özkiraz doktorun da izniyle düzenli olarak hastaneye gidip gelmeye başladı. Ancak sahte doktor tıp ve sağlık alanında diğer doktorlardan gelen sorulara verdiği çelişkili cevaplarla kafaları karıştırdı. Doktorların durumdan şüphelenmesi üzerine yapılan araştırmada Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Özkiraz'ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştığı görüldü.

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz'ın foyası daha sonra ortaya çıktı. Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine ve daha sonra da İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne kadar gitti. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Özkiraz'ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi.

Ayşe Özkiraz'ın ailesine Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü söylediği ve daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Özkiraz hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.