Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesinde sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan genç kadının ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıktı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri ise bu kadar da olamaz artık dedirtti. Peki ,Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte Doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte Doktor Ayşe Özkiraz tutuklandı mı? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır pratisyen hekim olarak görev yapan Ayşe Özkiraz'ın ailesi dahil herkesi kandırdığı ortaya çıktı. Tıpta Uzmanlık Sınavı'ndan 81 puan alarak çocuk hekimi olduğunu söyleyen Özkiraz'ın yalanını hastanedeki diğer doktorlar ortaya çıkarırken, genç kadının evinde çok sayıda sahte diploma bulundu. Peki, Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte Doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Sahte Doktor Ayşe Özkiraz tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...



SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR?

Hastanede görevli uzman doktoru sahte diploma ile kandırarak hastanede gözlem yaparak meslekte ilerlemek istediğini anlatan Ayşe Özkiraz doktorun da izniyle düzenli olarak hastaneye gidip gelmeye başladı. Ancak sahte doktor tıp ve sağlık alanında diğer doktorlardan gelen sorulara verdiği çelişkili cevaplarla kafaları karıştırdı. Doktorların durumdan şüphelenmesi üzerine yapılan araştırmada Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Özkiraz'ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştığı görüldü.

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz'ın foyası daha sonra ortaya çıktı. Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine ve daha sonra da İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne kadar gitti. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Özkiraz'ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi.

Ayşe Özkiraz'ın ailesine Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü söylediği ve daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği öğrenildi.

AYŞE ÖZKİRAZ TUTUKLANDI MI?

Ayşe Özkiraz, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye götürülürken, polis, şüphelinin evinde bulunan 3 poşet dolusu belgeleri de savcılığa teslim etti. Savcılık soruşturmasının ardından, 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçundan nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Özkiraz, tutuklandı.