Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene boyunca pratisyen hekim olarak görev yapan sahte doktor Ayşe Özkiraz, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'la ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Peki, Ayşe Özkiraz kaç yıl hapis cezası aldı? Sahte doktor Ayşe Özkiraz davası son durum ne? Ayşe Özkiraz ceza aldı mı? İşte detaylar...

Sahte doktor skandalında yeni gelişme! Bir sonraki hedefinin Ankara Şehir Hastanesi olduğu ortaya çıktı

Sahte doktor Ayşe Özkiraz için 13 yıla kadar hapis talebi

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 sene boyunca görev yaptıktan sonra yakalanan sahte doktor Ayşe Özkiraz'la ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Tutuklanan Özkiraz hakkında toplam kaç yıl hapis cezası aldığı merak ediliyor. Kullanıcılar, sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın davasında son durumunu araştırıyor. Peki, Ayşe Özkiraz kaç yıl hapis cezası aldı? Sahte doktor Ayşe Özkiraz davası son durum ne? Ayşe Özkiraz ceza aldı mı? Detaylar haberimizde...

AYŞE ÖZKİRAZ KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDI?

Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde Ayşe Özkiraz'ın sahte diploma ile 1 yıldır hekimlik yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayşe Özkiraz hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özkiraz için "1219 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "özel belgede sahtecilik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

SAHTE DOKTOR AYŞE ÖZKİRAZ KİMDİR?

Hastanede görevli uzman doktoru sahte diploma ile kandırarak hastanede gözlem yaparak meslekte ilerlemek istediğini anlatan Ayşe Özkiraz doktorun da izniyle düzenli olarak hastaneye gidip gelmeye başladı. Ancak sahte doktor tıp ve sağlık alanında diğer doktorlardan gelen sorulara verdiği çelişkili cevaplarla kafaları karıştırdı. Doktorların durumdan şüphelenmesi üzerine yapılan araştırmada Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıktı. Özkiraz'ın sosyal medya hesaplarından hastanede girdiği ameliyatların fotoğraflarını da paylaştığı görüldü.

Çapa Tıp Fakültesi mezunu olduğunu söyleyen Özkiraz'ın foyası daha sonra ortaya çıktı. Özkiraz'ın şüpheli durumunu hastane yönetimine ve daha sonra da İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne kadar gitti. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının ardından polis ekipleri Özkiraz'ı gözaltına alarak, evinde arama yaptı. Evdeki aramada çok sayıda sahte üniversite kimlik kartları, sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler, ameliyat kıyafetleri, dönem birincisi olduğunu dair plaketler ve tıbbi içerikli kitaplar ele geçirildi.

Ayşe Özkiraz'ın ailesine Çapa Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördüğünü söylediği ve daha sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne pratisyen hekim olarak atandığını söylediği öğrenildi.