Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ayşe Kökçü hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ayşe Kökçü'nün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşe Kökçü kimdir? Ayşe Kökçü kaç yaşında, nereli? Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ayşe Kökçü hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ayşe Kökçü'nün hayatını araştırıyor. Peki, Ayşe Kökçü kimdir? Ayşe Kökçü kaç yaşında, nereli? Ayşe Kökçü hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYŞE KÖKÇÜ KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Mayıs 1955

Kaç yaşında: 65 yaşında

Nereli : İstanbul

İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndaki eğitiminin ardından Şehir Tiyatroları kadrosuna katılan sanatçı, tiyatro çalışmalarının yanı sıra, sinema ve televizyon filmlerinde de rol almaktadır. Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olan Avni Yalçın'la ve tiyatrocu Salih Sarıkaya ile evlenip ayrıldı. Bizimkiler dizisindeki "Nazan" karakteriyle tanınan Kökçü, tiyatro ve TV dışında, sinema filmlerinde de rol aldı.

2014 yılında ''Tanıklar'' adlı dizide Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ı canlandırmıştır.

Rol aldığı bazı oyunlar

• Size Öyle Geliyorsa Öyledir

• Bir Başkası

• Lüküs Hayat

• Kanlı Nigar

• Vanya Dayı

• Çulsuzlar

Filmografisi

• Şevkat Yerimdar - 2017

• Ne Münasebet - 2015

• Kardeş Payı - 2014

• Yalancı Yarim - 2006

• Eylül - 2005

• Nefes Nefese - 2005

• Yazlıkçılar - 1993

• Bizimkiler - 1989

• Aşık Oldum - 1985

• Çıplak Vatandaş - 1985