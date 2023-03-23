Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bi kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan komedyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla gündem oldu. Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi. Peki, Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca kaç yaşında, nereli?

Ünlü komedyen Doğu Demirkol ile Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızları Ayşe Kırca ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi kahvaltı yaptıkları esnada çekilen fotoğrafla ortaya çıktı. Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca kaç yaşında, nereli?

AYŞE KIRCA KİMDİR?

1994 yılında dünyaya gelen Ayşe Kırca, anne ve babasının izinden giderek oyuncu oldu. Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene okudu. 2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali'nde sahne almıştır. Kırca, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alıyor.