Son zamanların en çok gündeme gelen isimleri arasında yer almakta olan ve sık sık internet üzerinde araştırılan Ayşe Kırca kimdir? Merak edilmekte. Ayşe Kırca kimdir? Sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayşe Kırca'nın sevgilisi kim? Ayşe Kırca hayatı ve biyografisi!

Sinema ve dizi oyuncusu olarak bilinmekte olan Ayşe Kırca kimdir? Sorusunun yanı sıra Ayşe Kırca kaç yaşında, ne iş yapıyor? Soruları da en çok merak edilen detaylar arasında bulunuyor. Bu yazımızda merak edenler için Ayşe Kırca hayatı ve biyografisini haberimiz içerisinde yer verdik. Peki, Ayşe Kırca kimdir? Ayşe Kırca kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ayşe Kırca'nın sevgilisi kim? Ayşe Kırca hayatı ve biyografisi!

AYŞE KIRCA KİMDİR?

Ayşe Kırca , 2 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kendisi gibi oyuncu olan Oya Başar ve Levent Kırca'nın kızıdır. Üniversiteyi New York Film Academy Oyunculuk Bölümü'nde dört sene okudu. 2019 yılında Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği Pera Müzikali'nde sahne almıştır.

AYŞE KIRCA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bi kitleye duyurduktan sonra çok sayıda projede rol alan komedyen Doğu Demirkol, özel hayatıyla gündem oldu. Doğu Demirkol, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oyuncu kızı Ayşe Kırca ile birlikte olduğu öğrenildi. İki ismin birlikteliği ise kahvaltı yapmak için gittikleri mekanda verdikleri ortaya çıktı. Fotoğraf karesi de çiftin ilişkisini belgelemiş oldu. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan iki genç isim, fotoğrafı kendi hesaplarından paylaşmadı ancak verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



