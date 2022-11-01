Ayşe Buğra Kavala kimdir? Ayşe Buğra kaç yaşında, nereli? Ayşe Buğra Kavala hayatı ve biyografisi!

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AYŞE BUĞRA KAVALA KİMDİR?

Ayşe Buğra 19 Aralık 1951 yılında İstanbul'da doğanT ürk akademisyendir. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu UYGAR Merkezi'nin kurucu başkanlarındandır. İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır. Ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle 2015 Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü'ne (The World Academy of Sciences -TWAS) layık görülmüştür.

19 Aralık 1951'de İstanbul'da dünyaya geldi. Babası romancı Tarık Buğra, annesi akademisyen ve oyun yazarı Jale Baysal'dır. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de tamamladıktan sonra 1970-1973 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Kanada'da Laval Üniversitesi'nde tamamladı, aynı üniversitede yüksek lisansını (1976) ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümünde doktora (1983) derecesini aldı.

İstanbul Üniversitesi (1980-1981), McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü (1981-1983) ve Sherbrooke Üniversitesi (1983)'nde çalıştı. 1985 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 1988 yılında iş insanı Osman Kavala ile evlendi. İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı gibi konularda araştırmalar yapan Buğra, 1995 yılında Devlet Ve insanlar adlı eseri ile Sosyal Bilimler alanında Sedat Simavi Ödülü'nü kazandı. 2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle "Celso Furtado Ödülü" olarak da bilinen The World Academy of Sciences (TWAS) Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü'ne layık görüldü. 2018 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nün önerisiyle verilmekte olan Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülünü aldı. Bilim Akademisi üyesidir. 2021 yılı Türkiye P.E.N. Yazarlar Derneği'nin Duygu Asena Ödülü'nü aldı.