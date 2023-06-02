Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ayşe Böhürler hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ayşe Böhürler'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ayşe Böhürler kimdir? Ayşe Böhürler kaç yaşında, nereli? Ayşe Böhürler hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ayşe Böhürler hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ayşe Böhürler'in hayatını araştırıyor. Peki, Ayşe Böhürler kimdir? Ayşe Böhürler kaç yaşında, nereli? Ayşe Böhürler hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYŞE BÖHÜRLER KİMDİR?

1963 Ürgüp doğumlu.Orta öğrenimini Erenköy Kız Lisesinde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu mezunu. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve girişimlerinde aktif roller aldı.Yazı ve araştırmaları gazete ve dergilerde yayınlandı.

1992-1995 tarihleri arasında İzlenim dergisinde, daha sonra da Aksiyon dergisinde 'Aile ve Eğitim' bölümü editörlüğü görevini yürüttü. Kadın, Çocuk, Eğitim, Belgesel ve Tartışma Programlarının yapım-yönetiminde yer aldı. Hazırladığı ve sunduğu programlar pek çok ödül aldı. Halen Kanal 7'de Eğitim Kültür programları yönetmeni olarak görev yapıyor. Haftalık olarak yayınlanan bir tartışma programı hazırlayıp sunuyor.

2005-2008 yılları arasında Duvarların Arkasında ismi ile bir belgesel serisi hazırladı. 2009-2011 yılları arasında "Biz İngiliz Müslüman Kadınlar" ,"Hayme Ana", "Orhun Yazıtlarından Nobel'e", "Kitaba Adanmış Bir Ömür/Ali Emiri Efendi" yapımcılığını yaptığı belgesel projeleri arasında yer aldı. 2007'den itibaren bağımsız yapımcı olarak kendi şirketinde belgesel ve program yapımcılığına devam ediyor. Böhürler, Ak Parti Kurucu üyesidir.

2001-2012 yılları arasında Ak Parti MKYK üyeliği görevini yürüttü. "Duvarların Arkasında/Müslüman Ülkelerde Kadın" ve "Yazmasam Ölürdüm" adlı iki kitabı var.

Evli ve üç çocuk annesi.