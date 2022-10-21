Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Masterchef konuğu Ayşe Begüm Onbaşı'nın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ayşe Begüm Onbaşı geliyor. Masterchef 2022'ye konuk olacak isimlerden birisi Ayşe Begüm Onbaşı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Ayşe Begüm Onbaşı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Bugün Masterchef'e birbirinden değerli isimler konuk olacak. Konuk olan isimler arasında Ayşe Begüm Onbaşı geliyor. Peki, Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayşe Begüm Onbaşı'nın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?

Ayşe Begüm Onbaşı (d. 9 Aralık 2001; Akhisar), Türk aerobik jimnastikçidir. 11 yaşından beri millî formayı taşıyan Ayşe Begüm Onbaşı Red Bull atletidir. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanmıştır.

Ayşe Begüm Onbaşı doğum tarihi : 9 Aralık 2001

Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında : 20 yaşında

Ayşe Begüm Onbaşı nereli : Manisa

Ayşe Begüm Onbaşı mesleği ne : Aerobik Jimnastikçi

Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

2021'in Mayıs ayında Bakü'de düzenlenen 16. Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, topladığı 21.850 puanla kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna erişmiştir.

Erken dönemi

Ayşe Begüm Onbaşı, 9 Aralık 2001 tarihinde tekstilci bir baba olan Serkan Onbaşı ve eşi Seçil'in ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. 3 yaşında spor ile tanışan ve o günlerde Akhisar'da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi. Altı yaşından itibaren egzersizlerine Manisa Celal Bayar Üniversitesinde aerobik jimnastik antrenörü Gürkan Er gözetiminde devam etti. Haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü.

2019 yılı itibarıyla Akhisar Anadolu Lisesinden mezun oldu.

Spor kariyeri

Profesyonel spor yaşamına 7 yaşında başladı. Başlangıçta grup etkinliklerinde yarıştı. 8-9 ve 10-12 yaş kategorilerinde başarılı oldu. 2011-2012'de millî takıma kabul edildi ve Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. Daha sonra bireysel etkinlikte yarışmaya başladı. Akhisar Anadolu Lisesinden 2019 yılında mezun olan Onbaşı, 2019 yılı sonuna kadar spor çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyespor Spor Kulübü bünyesinde sürdürdü. Onbaşı, Ocak 2020 tarihinden itibaren Akhisar Belediyespor'a katılmış olup spor çalışmalarını burada sürdürmektedir. Onbaşı her yarışmada üç müsabakada yarışıyor. Performansı sırasında düşmesine rağmen Meksika'da düzenlenen 2015 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Güney Kore, Incheon'da düzenlenen 2016 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda, Genç Kadınlar Bireysel kategorisinde altın madalya kazandı. Dünya şampiyonaları öncesinde gençler için aynı yerde düzenlenen 7. Dünya Yaş Grubu Müsabakalarında takım arkadaşları Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte Trio etkinliğinde gümüş madalya kazandı. Onbaşı, İspanya Guadalajara'daki 2. Akdeniz Şampiyonası 2017'den ve Portekiz Cantanhede'deki 7. Uluslararası Açık Müsabaka 2017'den toplam üç altın madalya ile döndü. İtalya, Ancona'da düzenlenen 2017 Aerobik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bir altın madalya daha yakaladı. Fas Marakeş'teki 2018 Gymnasiade'de gümüş madalya kazandı. Portekiz Guimarães'da düzenlenen 2018 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bronz madalya kazandı.

Temmuz 2016 itibarıyla "Madalya Canavarı" lakaplı Onbaşı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 altın madalya da dâhil olmak üzere 60'tan fazla madalya kazandı.

Masterchef 2022:

Ayşe Begüm Onbaşı, 21 Ekim Cuma 2022 tarihinde Masterchef programına konuk olan isimler arasında geliyor.