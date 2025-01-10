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Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı. Peki, Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu?

Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden oldukları iddiaları ortaya atılmıştı. Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiasıyla gündeme gelen Ayşe Barım ve şirketi ID İletişim, açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı. Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu?

AYŞE BARIM NE YAPTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

ID İletişim, sosyal medyayı karıştıran iddiaların ardından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer vermişti:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

"AHLAK DIŞI İDDİALAR"

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, ID İletişim"

Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılamıştı.

"HABERİN DİLİ MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Hazal Kaya ise konuyu kadın hakları açısından ele alarak şunları söylemişti:

"Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz 'Öyle duyduk, zaten biliyorduk' gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değinmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarım"

"HEDEF OLDUM"

Önceki gece bir davette görüntülenen Barım, "Gerçek dışı iftiraların söz konusu, hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmayı anlatamam. Sektördeki bazı şirketlere açıldı, bunlardan birisi de benim şirketim. Cevap ve savunmamızı vereceğiz. Hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonraki süreci takip edeceğiz" diye konuşmuştu.

Konuyla ilgili ajansa kayıtlı oyuncular yalanlama yapsa da Farah Zeynep Abdullah, Burcu Biricik, Deniz Işın, Zeynep Beşerler, Ümit Erdim, Rabia Soytürk, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Özge Özpirinçci'den de 'tekelleşmeye' tepki gelmişti.

Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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