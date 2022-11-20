Ayşe Bade kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Fenomen Ayşe Bade kimdir?

Sosyal medya gündeminin son günlerde öne çıkan isimlerinden birisi olan Ayşe Bade hakkında fenomen Ayşe Bade kim sorusu merak ediliyor. Peki, Ayşe Bade kimdir? Ayşe Bade kaç yaşında, nereli? Fenomen Ayşe Bade kimdir?

Ayşe Bade kimdir? Sosyal medya gündeminin son günlerde öne çıkan isimlerinden birisi olan Ayşe Bade hakkında fenomen Ayşe Bade kim sorusu merak ediliyor. Peki, Ayşe Bade kimdir? Ayşe Bade kaç yaşında, nereli? Fenomen Ayşe Bade kimdir? İşte detaylar...

AYŞE BADE KİMDİR?

Ayşe Bade sosyal medya fenomenidir. Ayşe Bade'nin Instagram'da 62 bin, Twitter'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır.

AYŞE BADE NEDEN GÜNDEM OLDU?

Sosyal medya fenomeni Ayşe Bade, Çıra'nın kendisine attığını iddia ettiği mesajları Twitter hesabı üzerinden ifşa etti. Ayşe Bade, konu hakkında "Selinden her ayrıldığında bana ve benim tüm kız arkadaşlarıma aynı anda yürümesi bana normal gelmiyor" paylaşımını yaptı.

PAYLAŞIMI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Ayşe Bade'nin paylaşımını gören Gökhan Çıra Instagram hesabından daha önceki yazışmaları paylaşıp fenomen isme ağır konuştu. Gökhan Çıra fenomene attığı mesajda da "Sen ne değişik ... da Twitter'a ben atmışım gibi yapıyorsun" diyerek küfür etti.