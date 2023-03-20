Ankara'nın Çankaya ilçesinde 30 Aralık 2022 günü uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in milletvekili adayı olacağı konuşuluyordu. Peki, Ayşe Ateş kimdir? Sinan Ateş'in eşi kim?

AYŞE ATEŞ KİMDİR?

Ayşe Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşidir

Ayşe Ateş'in açıklaması şöyle:

"30 Aralık 2022 tarihinde Cuma namazı çıkışı başkentin göbeğinde şehit edilen eşim Sinan Ateş'in katillerinin ve katilleri azmettirenlerin hak ettikleri cezayı alması için mücadelemizi yalnızca hukuki zeminde vereceğimizi ilk andan beri aile olarak ifade etmekteyiz. Katillerin ve onları azmettirenlerin kendilerini saklama ihtiyacı bile hissetmediği, her şeyin göz önünde ve pervasızca cereyan ettiği bu insanlık dışı suikastın aydınlatılması hususunda Devletimize olan güvenimizi yeniden vurgulamak istiyoruz. Devletin dininin adalet olduğuna, davanın seyrini yalnızca bilgi, belge ve delillerin belirleyeceğine inanıyoruz.