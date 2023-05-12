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Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...

O mesajın kendisiyle ilgisi var mı? MHP'li Yönter'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara yanıtO mesajın kendisiyle ilgisi var mı? MHP'li Yönter'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara yanıt

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş milletvekili adayı mı? Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.

ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?

Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

AYŞE ATEŞ ADAY MI?

Ayşe Ateş YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer almıyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Sinan Ateş Gündem Politika Haberler

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