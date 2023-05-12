Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Ayşe Ateş aday mı? 2023 Ayşe Ateş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...