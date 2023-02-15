Ayşe Arman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gazeteci Ayşe Arman'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ayşe Arman geliyor. Peki, Ayşe Arman kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, evli mi? Ayşe Arman'ın hayatı ve biyografisi haberimizde...

Gazeteci Ayşe Arman kimdir merak ediliyor. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Ayşe Arman kimdir, kaç yaşında, nereli, memleketi neresi, mesleği nedir? İşte detaylar...

AYŞE ARMAN KİMDİR?

Ayşe Arman (d. 9 Aralık 1969, Adana), Türk gazeteci ve köşe yazarı.

Ayşe Arman, 9 Aralık 1969'da Adana'da doğdu. Babası Mehmet Kutman Arman, üniversite eğitimi için gittiği İsviçre'nin başkenti Bern'de kapı komşusu Alman Veronika Passler'le tanışıyor ve evleniyorlar. Evlendikten sonra Adana'ya yerleşen çiftin 3 çocuğu oluyor.

Orta ve lise tahsilini Tarsus Amerikan Lisesi'nde tamamlayan Arman, ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi radyo, televizyon ve sinema bölümüne kaydoldu. Ama 18 yaşında Nokta dergisinde çalışmaya başladı ve eğitimin yarım bıraktı. Sırasıyla Nokta, Aktüel, Tempo, Marie Claire ve Yeni Yüzyıl gazetesinde çalıştıktan sonra Hürriyet gazetesine girdi. 27 yıl boyunca Hürriyet gazetesinde çalıştıktan sonra 2019 yılında istifasını vermiştir. Kendi internet sitesi ve sosyal medya hesabı üzerinden röportajlarını paylaşmaya devam etmektedir.

2015 yılında af ile tekrar kayıt yenileyerek İstanbul Üniversitesi'ndeki lisans eğitimini tamamladı.

2011 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever başlıklı filmde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2017 yılından beri İyilik Kolyeleri: Sakajawe adı altında kolye yapımıyla ilgilenmektedir. Kolyelerin satımından elde edilen gelir ise yardım projelerine kullanılmaktadır.

Ayşe Arman, Haldun Dormen ile Betül Mardin'in oğlu Ömer Dormen'le evlidir. Alya adında bir kızları vardır. Röportaj ve yazılarında feminist üslup ve hareketleri, LGBT haklarına yönelik aktivist söylemleri dikkat çekmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Röp-Art, yaratıcı röportaj dersleri vermekteydi. 3 Kasım 2019'da Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ayşe Arman'ın İnstagram'da 1.9 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Kitapları:

Kimse Okumazsa Ben Okurum 2002

Kimse Sormazsa Ben Sorarım, 2003

Alya, Sevgilim ve Ben, 2009

Gezinin Güzel İnsanları, 2013

Ödülleri: