Ayşe Akbulut kimdir? Müge Anlı'da aranan Ayşe Akbulut'a ne oldu, bulundu mu?

Müge Anlı'da aranan Ayşe Akbulut'a ne oldu, bulundu mu? soruları Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MÜGE ANLI'DA ARANAN AYŞE AKBULUT BULUNDU MU?

63 yaşında ki Ayşe Akbulut'tan haber alamayan oğlu Müge Anlı'ya başvurmuştu. Müge Anlı'da konuşulan olaya göre, gelin kaynanasını kaçırıp zorla kendi babasıyla evlendirdi. Canlı yayına katılan kayınpeder, ilk başta evlenmediklerini söylerken sonrasında formalite icabı bir evlilik yapıldığını söyledi.

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