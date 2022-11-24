Marmaray'ın Halkalı-Göztepe hattı seferlerinin teknik bir arıza nedeniyle yapılamadığı duyuruldu. Gebze-Erenköy hattı seferleri ise gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Peki, Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mı, açık mı? Marmaray ne zaman açılacak? Marmaray arızalı mı?

Göztepe Marmaray çalışıyor mu, açık mı, ne zaman açılacak? Marmaray neden gelmiyor?

İstanbul'da yoğun olarak kullanılan toplu taşıma aracı olan Marmaray'da bazı seferlerde gecikme yaşanması üzerine vatandaşlar Marmaray arıza mı var? sorusunu arattı. Peki, Ayrılık Çeşmesi Marmaray çalışıyor mı, açık mı? Marmaray ne zaman açılacak? Marmaray arızalı mı? İşte detaylar haberimizde...

AYRILIK ÇEŞMESİ MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gebze-Erenköy arasındaki hattın ise ise gecikmeli olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"