('Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu..) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

1 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir." cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru! "Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir." cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 AĞUSTOS SALI 200 BİN LİRALIK SORUSU

"Ayrık otu ve eğrelti otu yenmez ama çörek otu, semizotu ve dereotu yenir." cümlesinde TDK'nin günümüzde geçerli olan Türkçe yazım kurallarına göre kaç tane yazım yanlışı vardır?

A-) 0

B-) 1

C-) 2

D-) 3

Doğru Cevap : A şıkkı

Ayrık otu ayrı yazılır : Doğru

Eğrelti otu ayrı yazılır : Doğru

Çörek otu ayrı yazılır : Doğru

Semizotu bitişik yazılır : Doğru

Dereotu bitişik yazılır : Doğru

Haliyle cevap 0 olur. TDK sözlüğe göre soruda verilen cümlede bitkilerle ilgili herhangi bir yazım yanlışı bulunmamaktadır.