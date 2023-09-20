20 Eylül günü İzmir'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Ayrancılar elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Ayrancılar elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül İzmir Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.

Ayrancılar elektrik ne zaman gelecek? sorusu 20 Eylül günü İzmir'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Ayrancılar elektrik ne zaman gelecek? 20 Eylül İzmir Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.

AYRANCILAR ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

20 Eylül günü Ayrancılar'da meydana gelen elektrik kesintisi hakkında GDZ internet sitesinde bilgiler şöyle yer aldı:

Kesinti ID : 2674171

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

AYRANCILAR ( 77 SK. 79 SK. 79/1 SK. 79/2 SK. 80/3 SK. 82/4 SK. 83. SK. 86 SK. 90 90/4 SK. 90/5 90/7 92 SK. 94 SK. 94/1 Sk. ŞEVKET KIVILCIM )

Kesinti ID : 2674173

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

DEMİRCİ ( 16. SK. 17/1 17/2 18. SK. 19 Sk. 6250. SK. 6250/1 6251. SK. 6252. SK. 6253. SK. 6253/1. SK. 6254. SK. 6255 SK. 6256 Sk. 6256. SK. 6257. SK. 6258. SK. 6259SK. CIKMAZ SK 6260. SK. 6261. SK. 6262. SK. 6263 6263. SK. 6420. SK. 6450. SK. DEMİRCİ KÖY YOLU FATİH SULTAN MEHMET FATMA DERESİ SK. )

FEVZİ ÇAKMAK

YEŞİLKÖY ( 6421. SK. 6421/1. SK. 6422. SK. 6423 6423 SK. 6423. SK. 6423/1 SK. 6423/2 SK. 6423/4 SK. 6423/5 SK. 6424. SK. 6424/1 SK. 6425. SK. 6426. SK. 6427. SK. 6427/1. SK. 6427/2. SK. 6427/3. SK. FATİH SULTAN MEHMET İZMİR AYDIN İZMİR AYDIN CAD. MENDERES CD. )

YOĞURTÇULAR ( 6441. SK. 6448 6448. SK. 6449. SK. )