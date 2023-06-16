Aynur Aydın, "Şarkıyı geçtiğimiz aylarda motivasyonumun en dipte olduğu dönemde dinledim ve sonra benim için herşey değişti. Şarkıyı dinlediğim ilk an bu şarkının kariyerimde yeni bir başlangıç olacağını hissettim." dedi. İşte Aynur Aydın Öldürdüm Bizi sözleri!

AYNUR AYDIN ÖLDÜRDÜM BİZİ SÖZLERİ!

'Öldürdüm Bizi' sözleri ile;

Batıyoruz her gün derinlere derinlere zor.

Çıkıyoruz ama evin nere yerin nere sor.

Düşüyoruz aynı yerden aynı yere,

Hep bi zor.

Bi de inanmıyorum artık.

Gidiyorum ama senle gidilmesi zor,

Yolda kalacağız ayrı gayrı bi arada zor,

Bize zor.

Ah tatlım Nirvana sandık.

Tırmandık yalnız kaldık.

Her yerinde yanlışa battık.

Her şey yine sona gidiyor.

Bizi biliyorum aslında.

Sona gelip kaçıp duruyoruz hep tekrar,

başa dönüyoruz gel git her defa dökülüyor boş laflar.

Öldürdüm bizi bittin sen.

Bi daha yalvarsan da boşuna,

Anlatsan da.

Her lafında bi yalanın gelir aklıma.

Şansın bol olsun benden uzaklarda.

Ne acıyo acıtıyor hiçbir şey.

Kabullendim acı bitti kaldı hiçbir şey.

Dönüp dönüp bakıyorum ama hiçbir şey.

Canım istemiyor artık senle hiçbir şey.

Senle olan bu rüyaya ben inanmıştım.

Uyandırdın sonunda.