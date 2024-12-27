Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve 'Güller Savaşı' olarak adlandınlan mücadele...

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güller Savaşı" olarak adlandınlan mücadelesinin sonunda 1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Aynı hanedanın iki kolu olan York ve Lancaster hanedanlarının, İngiltere tahtı için 1455'te başlayan ve "Güller Savaşı" olarak adlandınlan mücadelesinin sonunda 1485'te İngiltere tahtı hangi hanedana geçmiştir?

AYNI HANEDANIN İKİ KOLU OLAN YORK VE LANCASTER HANEDANLARININ, İNGİLTERE TAHTI İÇİN 1455'TE BAŞLAYAN VE "GÜLLER SAVAŞI" OLARAK ADLANDINLAN MÜCADELESİNİN SONUNDA 1485'TE İNGİLTERE TAHTI HANGİ HANEDANA GEÇMİŞTİR?

A: York Hanedanı

B: Lancaster Hanedanı

C: Habsburg Hanedanı

D: Tudor Hanedanı

Cevap: D