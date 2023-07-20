Üniversite Sınavı (YKS) bugün sabah saatlerinde açıklandı. Kariyerine en doğru şekilde yön vermek isteyen adaylar ise bölümleri araştırıyor. Peki, Aynı anda iki üniversite okunur mu? Aynı anda iki üniversite nasıl tercih edilir? Bir üniversiteyi bitirmeden ikinci üniversite okunur mu? İşte detaylar…

Daha önceden bir lisans yada önlisans bölümüne yerleşmiş adaylar ve ilk kez üniversiteli olacak milyonların aklındaki bir soru olan Aynı anda iki üniversite okunur mu? Cevap buldu. İşte detaylar…

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTE OKUNUR MU?

Aynı anda iki örgün lisans ya da iki örgün önlisans bölümünde okunamaz. Fakat biri lisans, biri önlisans iki bölüm okunabilir. Biri uzaktan ya da açık, biri örgün olursa da olur. Yani sonuç olarak aynı anda örgün iki lisans ya da aynı anda örgün iki önlisans okunamaz.

AYNI ANDA İKİ ÜNİVERSİTE NASIL TERCİH EDİLİR?

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir.Yukarıdaki açıklamalara istinaden aynı anda örgünde lisans ve önlisans eğitimi alınabilir