Aymira Koçaklı kimdir? Sorusu, Polat çiftinin yakalanmasının ardından sosyal medya üzerinde yaptıkları ile birlikte dikkat çekmesi nedeniyle internet üzerinde araştırılmasına ve merak edilmesine sebep oluyor. Her ay 5 tane güzellik merkezi açtığını videoların söyleyen Aymira Koçaklı'ya dair araştırmalar gerçekleştirilmekte. Peki, Aymira Koçaklı kimdir? Aymira Koçaklı kaç yaşında, nereli?

AYMİRA KOÇAKLI KİMDİR?

Aymira Koçaklı, 1998 yılında doğmuştur. TikTok platformunda ilginç videolar ve roman şivesiyle paylaştığı içerikleriyle bilinir. 24 yaşında olan Koçaklı, güzellik merkezi işine girmiş ve kısa sürede birçok şube açarak iş dünyasında adını duyurmuştur.

Koçaklı açılışta, "1 ay dolmadan şube açıyoruz. Bu büyük ekip işi. Helal bir şekilde kazanıyoruz. Güzellik sektöründe zirveye oturmak üzereyiz." Ifadesi ile birlikte gündeme gelerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

"İNCELEYİN Kİ NE KADAR TEMİZ TİCARET YAPTIĞIM GÖRÜLSÜN"

414 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video yayınlayarak hakkında kara para aklama iddiasını kesin bir dille yalanlayan Aymira Koçaklı, hiçbir şirket hesabına ve ailesinin hesabına yurt dışından para giriş-çıkışı olmadığını söyleyerek MASAK ve Vergi Dairesi'ne çağrı yaptı. Usulsüz bir işlem yapmadığını belirten Koçaklı, videosunda şunları söyledi: "İncelensin arkadaşları. Aymira Koçaklı araştırılsın. Araştırılsın ki ne kadar temiz bir ticaret yaptığını tüm Türkiye görsün. MASAK ve Vergi Dairesi'ne sesleniyorum; beni araştırmanızı rica ediyorum. Biliyorum ki tek tuşla siz benim 7 ceddime kadar ulaşıp benim ne kadar temiz bir ticaret yaptığımı gördünüz bile. Bundan dolayı benimle ilgili paylaşacak bir şey bulamıyorlar. Sadece 'her ay 5 tane şube açıyor, nasıl açıyor?' diyorlar."