Ayman Odeh kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayman Odeh siyasi kariyeri!

İsrail siyasetinde dikkat çeken isimlerden biri olan Ayman Odeh, hem Filistin asıllı olması hem de siyasi duruşuyla uluslararası kamuoyunun ilgisini çeken bir figürdür. Peki, Ayman Odeh kimdir, kaç yaşında, nereli? Ayman Odeh, Trump'u neden protesto etti? Ayman Odeh siyasi kariyeri hakkındaki detaylar haberimizde!

AYMAN ODEH KİMDİR?

Ayman Odeh, İsrail siyasetinde önemli bir figür olarak öne çıkan Filistin asıllı bir politikacıdır. 1 Ocak 1975'te İsrail'in Hayfa kentinde dünyaya gelmiş ve Kababir Mahallesi'nde büyümüştür. Ailesi, köken olarak Ahmediye mezhebine mensup olsa da, Odeh'in dini ve entelektüel gelişimi bu sınırların çok ötesine geçmiştir. Eğitim hayatının bir kısmını, tek Müslüman öğrenci olarak katıldığı Hristiyan bir okulda tamamlamıştır. Bu deneyim, onun farklı inançlarla erken yaşta tanışmasını sağlamış ve hoşgörülü bir dünya görüşü geliştirmesine zemin hazırlamıştır.

Odeh kendisini artık "din ve etnik köken sınırlarını aşmış" bir ateist olarak tanımlamaktadır. Bu kimlik, onun siyasi duruşuna da doğrudan yansımıştır: mezhepsel ayrımlardan uzak, insan odaklı ve eşitlikçi bir siyaset anlayışı benimsemiştir.

Ayman Odeh, İsrail vatandaşı Araplar arasında birleştirici bir lider olarak görülmekte; hem İsrail Yahudileriyle diyaloğu savunmakta hem de Filistinlilerin haklarını ısrarla gündemde tutmaktadır. Özellikle 2015 yılında kurulan Ortak Liste'nin başına geçmesiyle birlikte ulusal ve uluslararası basında adından sıkça söz ettirmiştir.

AYMAN ODEH KAÇ YAŞINDA?

Ayman Odeh, 1 Ocak 1975 doğumlu olduğuna göre şu an 50 yaşındadır (Ekim 2025 itibarıyla). Genç yaşlardan itibaren siyasi ve toplumsal konulara ilgi duymaya başlayan Odeh, özellikle üniversite yıllarında bu ilgisini aktif politik katılıma dönüştürmüştür.

Romanya'daki Craiova Üniversitesi'nde 1993-1997 yılları arasında hukuk eğitimi almış, burada hem akademik hem de politik olarak olgunlaşmıştır. Öğrencilik yıllarında düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere katılmış, Romence öğrenmiş ve çeşitli devrimci düşünürlerin eserlerini okumuştur. Bu dönem, onun siyasi vizyonunun temellerini oluşturmuştur.

AYMAN ODEH NERELİ?

Ayman Odeh, İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa şehrinde doğmuş ve büyümüştür. Hayfa, İsrail'in en kozmopolit ve çok kültürlü şehirlerinden biridir. Kababir Mahallesi'nde geçen çocukluğu, farklı inanç ve etnik kökenlerden gelen insanlarla iç içe yaşamasını sağlamıştır.

Hayfa'daki bu çok kültürlü ortam, onun ileride geliştireceği barışçıl ve kapsayıcı siyaset anlayışını şekillendirmiştir. Odeh, ailesi Ahmediye mezhebine mensup olmasına rağmen Sünni Müslüman kimliğiyle tanınmıştır. Ancak dini kimliğinden çok, toplumsal adalet, eşitlik ve özgürlük gibi evrensel değerlere bağlılığıyla ön plana çıkmıştır.

Romanya'da aldığı hukuk eğitimi sonrası İsrail'e dönen Odeh, 2001 yılında avukatlık yapma yetkisi almıştır. Fakat İsrail Barosu'na kayıtlı değildir. Siyasi kariyeri ise Hayfa Şehir Konseyi'nde başlamış ve zamanla ulusal düzeye taşınmıştır.

TRUMP'I KİM PROTESTO ETTİ? AYMAN ODEH, TRUMP'U NEDEN PROTESTO ETTİ?

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın İsrail Meclisi'ndeki (Knesset) konuşması sırasında yaşanan protesto, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu protestoyu gerçekleştiren iki milletvekili, Ayman Odeh ve Ofer Cassif oldu.

Trump, İsrail'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Knesset'te konuşma yaparken, Odeh ve Cassif ellerinde "Filistin'i Tanıyın" yazılı pankartlarla ayağa kalkarak slogan attılar. Bu barışçıl ama çarpıcı protesto, meclis düzenini bozduğu gerekçesiyle her iki milletvekilinin de oturumdan çıkarılmasıyla sonuçlandı.

Bu olay, Ayman Odeh'in ilk kez böyle bir tutum sergilemesi değildi. Daha önce de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik "seri katil" ifadesi nedeniyle Knesset'ten çıkarılmıştı. Odeh'in bu tür çıkışları, onun politik tarzının bir yansıması olarak görülüyor: Sessiz kalmak yerine doğrudan, cesur ve sembolik tepkiler vermeyi tercih ediyor.

