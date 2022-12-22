İstanbul'un Maltepe ilçesinde 29 Aralık 2020 tarihinde bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev alan Aylin Sözer, evine giren Kemal Ayyıldız tarafında boğazı kesilerek öldürülmüştü. Acı olayın gelişmeleri ise merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Aylin Sözer davası nedir? Aylin Sözer katili kaç yıl ceza aldı? sorularını araştırıyor.

Maltepe'de öğretim üyesi Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan Kemal Ayyıldız'a verilen ceza vatandaş tarafından merak ediliyor. Yürekleri yakan olayın detayları ise aratılanlar arasında. Peki, Aylin Sözer davası nedir? Aylin Sözer katili kaç yıl ceza aldı?

AYLİN SÖZER DAVASI NEDİR?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 29 Aralık 2020 tarihinde bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev alan Aylin Sözer, evine giren Kemal Ayyıldız tarafında boğazı kesilerek öldürülmüştü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kemal Ayyıldız'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık hakkında, "nitelikli yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 15 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme verilen cezalarda indirim uygulamadı. Mahkemede savunma yapan sanık Kemal Ayyıldız, "Her zaman söylüyorum. Bir gün suçsuz olduğum anlaşılacak. 3 tane çocuğum var, üzerlerine yemin ederim Aylin'e ben kıymadım" dedi.

"BENİ İDAM EDİN" DEMİŞTİ

Ayyıldız son duruşmada bir savunma yaparak, "Benim Aylin Sözer'i öldürmek gibi bir kastım ve amacım olmadı. Ben yediğim darbeden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben sadece doğruyu istiyorum. Eğer bulamıyorsanız bana istediğiniz cezayı verin, hatta beni idam edin. Etmezseniz ben intihar ederim" demişti.

25 BIÇAK DARBESİ VE KAFATASINDA KIRIKLAR TESPİT EDİLMİŞTİ

Öte yandan cinayetle ilgili iddianamede önemli detaylar ortaya çıkmıştı. Katil zanlısı Kemal Ayyıldız ve suç ortağı olduğu tespit edilen kardeşi Murat Delbe hakkında hazırlanan iddianamede cinayetin hırsızlık, yağma ve yakalanmamak için işlendiği tespiti yapıldı. Dr. Aylin Sözer'in aldığı 25 bıçak darbesi nedeniyle kafatası ve omur kırıkları ile beyin kanaması sonucu öldüğü belirtildi.

İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız'ın, maktul Aylin Sözer'in birbirlerini tanıdığı, geçmişe dayalı arkadaş oldukları, çeşitli tarihlerde aralarında tartışma yaşandığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın 26 Kasım 2020 tarihinde maktul Aylin Sözer'i darp ettiği ve kredi kartını rızası dışında aldığı belirtildi. Şüpheli Kemal Ayyıldız'ın 29 Aralık 2020 tarihinde saat 08.48'de evine geldiği Aylin Sözer'i öldürdüğü, banka ve kredi kartlarından işlemler yapmaya çalıştığı, takılarını aldığı, telefonundan asistanı Serkan Yaman'a mesajlar göndererek para transfer işlemleri yapmaya çalıştığı, ardından diğer şüpheli Murat Delbe'nin gönderdiği IBAN'a para göndermeye çalıştığı, evi yakarak eşyalarına ve hayvanlarına zarar verdiği anlaşıldı.