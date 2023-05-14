Aylin Nazlıaka ne dedi? Aylin Nazlıaka seçim açıklaması ne?
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Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılırken Kılıçdaroğlu seçim konuşması yaptı. Peki, Aylin Nazlıaka seçim konuşması ne? Aylin Nazlıaka ne dedi?
Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılmaya ve oy sayımına başlandı. CHP, AA'nın geçtiği verilere tepki gösterirken Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Aylin Nazlıaka'dan tek açıklama geldi.
AYLİN NAZLIAKA SEÇİM KONUŞMASI NE?
CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka'dan Cumhuriyet'e özel açıklama:
"Sevgili yurttaşlarımız ıslak imzalı tutanakları tek tek işliyoruz. Bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.5 puanla öndedir. Lütfen sandıklara sahip çıkalım, sakin olalım"
CHP Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka'dan Cumhuriyet'e özel açıklama:— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 14, 2023
"Sevgili yurttaşlarımız ıslak imzalı tutanakları tek tek işliyoruz. Bizim verilerimize göre Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.5 puanla öndedir. Lütfen sandıklara sahip çıkalım, sakin olalım" pic.twitter.com/HfHd1SW8mo