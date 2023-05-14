Aylin Nazlıaka ne dedi? Aylin Nazlıaka seçim açıklaması ne?

Türkiye bugün 13. Cumhurbaşkanı'nı ve TBMM 28. Dönem Milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılırken Kılıçdaroğlu seçim konuşması yaptı. Peki, Aylin Nazlıaka seçim konuşması ne? Aylin Nazlıaka ne dedi?