Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Aylin Nazlıaka'nın kim olduğu merak edilenler arasında yer alıyor. Vatandaşlar arama motorlarında Aylin Nazlıaka'nın hayatını araştırıyor. Peki, Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi!

Son günlerde adını duymaya alışkın olduğumuz isimlerden olan Aylin Nazlıaka hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında Aylin Nazlıaka kimdir? Aylin Nazlıaka kaç yaşında, nereli? Aylin Nazlıaka hayatı ve biyografisi! araması yapılıyor.

AYLİN NAZLIAKA KİMDİR?

3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Baba adı Mehmet Kenan, anne adı Göksel'dir. İş Kadını; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Harvard Üniversitesinde ?Yükselen Liderler? programını tamamladı. 2001'de "Yılın İş Kadını", 2002'de "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "Yılın Milletvekili", "Yaşama Dokunan İnsan? ve "Kadın Platformu?, 2013'te "Yılın Politikacısı", 2014'te "Yılın Siyasetçisi" ödüllerini aldı. Birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı. 24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.