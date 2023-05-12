Aylin Nazlıaka aday mı? 2023 Aylin Nazlıaka nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Aylin Nazlıaka aday mı? 2023 Aylin Nazlıaka milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Aylin Nazlıaka aday mı? 2023 Aylin Nazlıaka milletvekili adayı mı? İşte detaylar...