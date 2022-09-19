Gamze Erçel'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım sonrasında Aylin Mavi Yıldırım merak konusu oldu. Peki, Aylin Mavi Yıldırım kimdir? Aylin Mavi kaç yaşında? Aylin Mavi hastalığı ne? İşte detaylar...

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşım sonrasında Aylin Mavi Yıldırım merak konusu oldu. Peki, Aylin Mavi Yıldırım kimdir? Aylin Mavi kaç yaşında? Aylin Mavi hastalığı ne? Detaylar haberimizde...

AYLİN MAVİ YILDIRIM KİMDİR?

Gamze Erçel, iç mimar Caner Yıldırım ile 2019 yılında evlenmiş ve o yıl içinde kızı Aylin Mavi'yi kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. 2.5 yaşındaki Mavi Yıldırım kanser tedavisi görmektedir.

AYLİN MAVİ HASTALIĞI NE?

Gamze Erçel'in 2.5 yaşındaki kızı Aylin Mavi, iki hafta öncesinde kanser tedavisi görmektedir.