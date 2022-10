Günümüzde medya, eğlence ve gösteri dünyasında sadece yönetici ve yatırımcı sıfatlarıyla genç bir girişimci ve iş insanı olarak yer almaktadır. Peki, Aylin Livaneli kimdir? Aylin Livaneli kaç yaşında, nereli? Aylin Livaneli hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYLİN LİVANELİ KİMDİR?

Aylin Livaneli (d. 28 Ağustos 1966, Ankara), Türk şarkıcı ve iş insanı.

28 Ağustos 1966 tarihinde Ankara'da doğdu. İlköğrenimini Stockholm'de International School of Stockholm'de yapan Aylin Livaneli, daha sonra babası Zülfü Livaneli ve annesi Ülker Livaneli ile birlikte Paris'e yerleşti ve liseyi Ecole Active Bilingue'de bitirdi. Lise yıllarında şan dersleri de alan Livaneli, liseden hemen sonra Türkiye'ye dönerek müzik hayatına atıldı. Bu süre içerisinde, ailesinin kurduğu Interfilm adlı şirkette çalıştı. Üniversite yıllarında Hürriyet, Milliyet, Vatan gazetelerinde ve Aktüel dergisinde köşe yazıları yazdı. Stockholm'de geçirdiği çocukluk yıllarını anlattığı "Sürgün Çocuklar Bahçesi" adlı deneme kitabını çıkardı.

1997 yılı albümünün ardından müziği bırakarak New York Üniversitesinde edebiyat okudu. Livaneli, New York'tan sonra Londra'ya yerleşerek London School of Economics and Political Science (LSE)'den mezun oldu.

2008 yılında Türkiye'ye dönen Livaneli, Abba'nın prodüktörlerinden Anders Hansson'la Stockholm'de kaydettiği ve kendisi için "müziğe kesin bir veda hediyesi" anlamı taşıyan "Love is the Answer" adlı İngilizce albümü çıkarttı.

Livaneli ailesinin 1987 yılında kurduğu INTERFILM şirketini 2009 yılında INTERFILM Media & Entertainment adıyla yeniden faaliyete geçirdi. Günümüzde medya, eğlence ve gösteri dünyasında sadece yönetici ve yatırımcı sıfatlarıyla genç bir girişimci ve iş insanı olarak yer almaktadır.

Özel hayatı

Tolga Savacı ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de "Coke N Roll" adında bir müzik programı sundular. Livaneli, 1992-1993 yılları arasında Savacı ile iki yıl evli kaldı. 2011 yılında evlendiği Okan Arıkan'dan 2013 yılında boşandı.

Diskografi

Albümler

1990: Don't Go

1991: Sevda Değil

1992: Bana Müsade

1993: Aylin Livaneli Söylüyor

1997: Aşkına Kanmam

2008: Love Is The Answer

EP ve Tekliler

1995: Okulu Asardım

1996: Baby U Don't Love Me (İsveç'te yayınlandı.)

1996: Hadi Gel