Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür isimli komedi programında Burcu karakterini canlandıran Aylin Kontente'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Aylin Kontente kimdir? Aylin Kontente nereli, kaç yaşında? Aylin Kontente hayatı ve biyografisi nedir?

2003 senesinde Mahinur Ergun'un eserinden uyarlanan "Kampüsistan" isimli dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Aylin Kontente ; Yaprak Dökümü, Sevgili Dünürüm, Sır Gibi, Son Ders, Haneler, Yıldız Masalı, Babam Sağolsun ve Seksenler gibi yapımlarda rol almıştır. Peki, Aylin Kontente kimdir? Aylin Kontente nereli, kaç yaşında? Aylin Kontente hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYLİN KONTENTE KİMDİR?

Aylin Kontente, 30 Haziran 1982 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Annesi Katia Kontente'nin soyadını kullanmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi İletişim Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezundur.

2003 senesinde Mahinur Ergun'un eserinden uyarlanan "Kampüsistan" isimli dizi ile oyunculuk hayatına başlayan Aylin Kontente; Yaprak Dökümü, Sevgili Dünürüm, Sır Gibi, Son Ders, Haneler, Yıldız Masalı, Babam Sağolsun ve Seksenler gibi yapımlarda rol almıştır.

Alper Kul ile 2012 yılında evlenen Aylin Kontente'nin bu evlilikten Arel ve Leo isminde iki oğlu bulunmaktadır.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show'da Burcu karakterine hayat veren Aylin Kontente, 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve Yengeç burcudur.

Aylin Kontente'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güldür Güldür (Burcu) (TV Dizisi)

2014 – Olur Olur (Sinema Filmi)

2013-2014 – BKM Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 – Seksenler (Suzan) (TV Dizisi)

2011 – Babam Sağolsun (Zeynep) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Şehla Hoca) (TV Dizisi)

2009 – Haneler (TV Dizisi)

2008 – Son Ders: Aşk ve Üniversite (Hande) (Sinema Filmi)

2008 – Limon Ağacı (Fatoş) (TV Dizisi)

2007 – Sır Gibi (Zeynep) (TV Dizisi)

2007 – Sevgili Dünürüm (Esma) (TV Dizisi)

2006 – Yaprak Dökümü (Nazlı) (TV Dizisi)

2003 – Kampüsistan (Mine) (TV Dizisi)