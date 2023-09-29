Ekranlarda gördüğümüz başarılı isim Aylin Coşkun'un kim olduğu araştırılıyor. Adını çok kez duyduğumuz isim ile merak edilenler arasında ise Aylin Coşkun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun mesleği nedir? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun (d. 1976, Almanya), Türk şarkıcı ve modeldir. 1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

AYLİN COŞKUN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Coşkun, instagramda "@aylincoskun" kullanıcı adı ile yer alıyor.

İşte bazı instagram paylaşımları:

Aylin Coşkun

Aylin Coşkun

Aylin Coşkun