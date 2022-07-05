Aylin Coşkun kimdir? Kaç yaşında, nereli? Aylin Coşkun neden emniyete çağrıldı? Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi!

Aylin Coşkun kimdir? Türk şarkıcı ve model Aylin Coşkun hakkında Aylin Coşkun kimdir? Aylin Coşkun nereli? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Aylin Coşkun kim, kaç yaşında? İşte Aylin Coşkun hayatı ve biyografisi haberimizde...

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun, 1976, Almanya doğumlu, Türk şarkıcı ve modeldir.

1976'da Türk asıllı bir ailenin kızı olarak Almanya'da doğan sanatçı İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe 'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculukta icra etmiştir. Şarkıcı günümüze kadar 7 tane albüm yapmıştır.

2000'li yılların başında ilk albümü Masalı Zeyno Müzik etiketiyle piyasaya çıkatmış sanatçının albümde kendisine ait Bu Kaçıncı parçası ve klip çektiği Yandım Allahım isimli parçaları ile müzik dünyasında yer etmiştir. Şarkıcı takip eden 6 albüm daha yapmıştır.

AYLİN COŞKUN NEDEN EMNİYETE ÇAĞRILDI?

Geçtiğimiz hafta İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında çete lideri Alaattin Saral'ın da aralarında bulunduğu 119 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheliler için ikinci kez uzatma talep edilirken, soruşturmayla ilgili aralarında şarkıcı Aylin Coşkun, oyuncu Necati Şaşmaz, Ertan Petekkaya ve Sinan Engin gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi emniyete çağrıldı.