Mankenliğin yanında Tv ekranlarında gösterilen Üvey Baba, Derman Bey, Çiçek Taksi, Unutulmaz isimli yerli dizilerde rol alarak oyunculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Peki, Aylin Arasıl kimdir? Aylin Arasıl kaç yaşında, nereli? Aylin Arasıl hayatı ve biyografisi nedir?

1990'lı yıllarda podyumlara adım atan Aylin Arasıl Türkiye 'de mankenliği en iyi icra eden isimlerden birisi oldu. Peki, Aylin Arasıl kimdir? Aylin Arasıl kaç yaşında, nereli? Aylin Arasıl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYLİN ARASIL KİMDİR?

Aylin Arasıl (d. 5 Nisan 1970, İstanbul), Türk manken ve oyuncu. Saint Benoît Fransız Lisesi'ni bitiren Aylin Arasıl üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Fransızca bölümünde tamamladı. 1990'lı yıllarda podyumlara adım atan Aylin Arasıl Türkiye 'de mankenliği en iyi icra eden isimlerden birisi oldu.

Mankenliğin yanında Tv ekranlarında gösterilen Üvey Baba, Derman Bey, Çiçek Taksi, Unutulmaz isimli yerli dizilerde rol alarak oyunculukta da başarılı olduğunu gösterdi.