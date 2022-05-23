Öğrenci aylık akbil ne kadar? Öğrenci İstanbulkart zam mı iptal mi oldu? - Haberler

Aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar? Öğrenci İstanbulkart zam mı iptal mi oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. İett zammı son günlerin en çok konuşulan konularından biriydi ve sosyal medyada gündem oluyordu. Bugün yapılşan açıklama sonrası yeni ücretler açıklandı. Peki, İETT zam mı geldi? İstanbulkart ne kadar oldu? Akbile zam mı geldi?

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ ÜCRETİ NE KADAR?

İmamoğlu'nun vetosu üzerine bugün bir kez daha İBB Meclisi'nde görüşülen, öğrencilerin ulaşım zammından muaf tutulması AK Parti ve MHP'nin ısrar kararıyla kabul edildi. Böylece öğrenciler ulaşımı zamsız olarak kullanacak.

ÖĞRENCİLER ULAŞIMDAN ZAMSIZ YARARLANACAK

Ak Parti ve MHP grubunun ısrar kararıyla öğrencileri zamdan muaf tutan karar Meclis'te kabul edildi. Öğrenciler kabul edilen karar ile ulaşımdan zamsız şekilde yararlanabilecek.

İMAMOĞLU VETO ETMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı oturumlarında, AK Parti ve MHP grupları tarafından Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zamdan öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi oya sunulmuştu. Karar, tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise geçtiğimiz hafta kararı veto etmişti.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ ABONMAN KARTI İSTANBUL'DA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, abonman kartların, toplu ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan muaf olmasıyla ilgili teklif gündeme geldiğinde şu açıklamayı yapmıştı:

"Göreve gelir gelmez, 80 lira olan abonmanı 40 liraya indirdik. Kimsenin aklında bu yoktu. Bugün 109 lira. Ama bizim göreve geldiğimiz günle bugün arasında, akaryakıt aslında üç katı. Biz o indirimi yapmasaydık, aslında 80 lira olsaydı ulaşım, bugün ulaşım abonmanı 250 lira olacaktı. Dolayısıyla ve inanın ki Türkiye'deki en ucuz abonman kartı İstanbul'da.

Peki niçin zam yaptık? Bizim elimizde değil. Belediyeler zam yapmanın sebebi olamaz. Biz, sonucuz. Yani bu ülkede, enflasyonun artışının sebep belediyeler değildir. Bu ülkede, akaryakıtın artışının sebebi belediye değildir. Bu ülkede, elektrik zammının sebebi belediye değildir. Bunların hepsi, ekonomi yönetiminin sonucudur. Ekonomiyi kim yönetiyor? Bu ülkenin hükümeti yönetiyor. Biz, mecbur kalıyoruz. Memleketi zora sokan, hükümetin kendisi. Şimdi, 'Gençlere yapılan bu zammı İBB'nin karşılaması için önerge vereceğiz' diye açıklama yapanlar var orada. Onu yapacağına, git kardeşim mazot fiyatında indirim yap. ya da mazottan, toplu taşımada ÖTV alma veya benzinden ÖTV alma. Ben, sadece gençlere değil, bu ülkenin her insanına bunu yansıtayım. Böyle kandırmaca akıllarla milletle dalga geçmeyin."

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