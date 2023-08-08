Aylık öğrenci akbiline ne kadar zam geldiği ve İETT öğrenci akbili ne kadar olduğu merak ediliyor. Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu ve İETT öğrenci ne kadar, kaç TL araştırılıyor. İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi 2023 gündeme geliyor. Peki, Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İETT öğrenci ne kadar, kaç TL? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi 2023!

İett öğrenci akbili zammı ne kadar olduğu ve aylık öğrenci akbili kaç TL gündeme geliyor.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İETT öğrenci ne kadar, kaç TL? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi 2023! konuları araştırılıyor. Aylık öğrenci akbili ne kadar oldu? İETT öğrenci ne kadar, kaç TL? İstanbul toplu taşıma ücret tarifesi 2023! Detaylar haberimizdedir…

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam kararı çıktı. Buna göre, 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, öğrenci 4,83 TL'den 7,32 TL'ye çıktı. Taksilerde indi-bindi ücreti ise 40 TL'den 70 TL'ye yükseldi.

İETT ÖĞRENCİ NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplu taşıma ücretlerine zam yapılması gündemiyle olağanüstü toplandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,5 zam yapılmasını teklif etti. İBB'nin zam teklifi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın şerhiyle oy birliği ile kabul edildi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ 2023

Zamla birlikte 9.90 TL olan tam bilet 15 TL'ye, 4,83 TL olan öğrenci ise 7,32 TL'ye çıktı. Metrobüs ücreti ise 22,25 TL oldu. Marmaray en kısa 15 TL, en uzun 33 TL olarak değişti.

TAKSİ ÜCRETLERİ

Sarı taksilerde indi-bindi ücretlerine yüzde 75 zam geldi. 40 TL olan indi-bindi 75 TL'ye çıktı. Sarı taksilerde açılış 19,16 lira, kilometre başına yazan ücret ise 12,89 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 22,04 lira, kilometre başına 14,83 lira, indi-bindi ücreti 80,50 lira oldu.

VIP taksilerde (siyah) açılış 32,59 lira, kilometre başına 21,92 lira, indi-bindi ücreti ise 119 lira oldu.

MİNİBÜS ÜCRETLERİ

Minibüs ücretleri de gelen zamla birlikte mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek. Minibüs öğrenci ücreti ise 8 TL olarak belirlendi.

OKUL VE PERSONEL SERVİSLERİ

Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL'den 1200 TL'ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL'den 640.40 TL'ye yükseldi.

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