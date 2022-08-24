Aylık diğer gelir nedir? Yurt başvurusunda yer alan aylık diğer gelir nedir?
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Yurt başvurusu yapmakta olan öğrencilerin en merak ettiği sorulardan birisi de aylık diğer gelir nedir? Oluyor. Peki birçok öğrencinin merak ettiği Aylık diğer gelir nedir? Yurt başvurusunda yer alan aylık diğer gelir nedir?
24 Ağustos Çarşamba günü yurt başvurularının öğrencilere açılmasıyla birlikte birçok öğrenci yurt başvurusunda bulundu. Yurt başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de "aylık diğer gelir nedir?" oldu. Peki birçok öğrencinin merak ettiği Aylık diğer gelir nedir? Yurt başvurusunda yer alan aylık diğer gelir nedir?
AYLIK DİĞER GELİR NEDİR?
Başvuru yapan öğrenciler tarafından merak edilen aylık diğer gelir, Haneye normal gelir (maaş geliri vb. durumlar) haricinde giren ek gelir anlamına gelmektedir.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,
"2022-2023 KYK yurt başvurularını başlattık, pazar akşamına kadar devam edecek" ifadesini kullandı.