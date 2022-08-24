Aylık diğer gelir nedir? Yurt başvurusunda yer alan aylık diğer gelir nedir?

Yurt başvurusu yapmakta olan öğrencilerin en merak ettiği sorulardan birisi de aylık diğer gelir nedir? Oluyor. Peki birçok öğrencinin merak ettiği Aylık diğer gelir nedir? Yurt başvurusunda yer alan aylık diğer gelir nedir?