Aylar önce gözlerini kaçıran Bülent Serttaş, bu sefer oryantal Didem'i pür dikkat izleyip övgü yağdırdı - Haberler

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Aylar önce gözlerini kaçıran Bülent Serttaş, bu sefer oryantal Didem'i pür dikkat izleyip övgü yağdırdı

Haberler.com - Ecem Altan - Hukuk
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Geçtiğimiz sene oryantal Didem karşısında oynarken gözlerini kaçıran ve günlerce konuşulan Bülent Serttaş, İbo Show'a yeniden konuk oldu. Programın ilerleyen dakikalarında da sahneye Didem çıktı. O dönem tepki çeken Serttaş, bu sefer Didem'i pür dikkat izledi ve övgüler yağdırdı.

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un bu haftaki konukları Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım oldu. Programın ilerleyen dakikalarında ise oryantal Didem Kınalı sahneye çıkıp dans etti. Geçtiğimiz sene İbo Show'da dans eden Didem Kınalı'yı izlememek için şekilden şekle giren Serttaş bu sefer ters köşe yaptı.

GEÇEN SENE DİDEM OYNARKEN KAFASINI ÇEVİRMİŞTİ

Daha önce İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş'ın Oryantal Didem'in sahne gösterisi esnasında kafasını çevirmiş ve günlerce konuşulmuştu. İkilinin arasının gergin olduğu için böyle bir durum yaşandığı söyleyen Oryantal Didem, durumu "Büyük bir saygısızlık" olarak yorumlamıştı.

Aylar önce gözlerini kaçıran Bülent Serttaş, bu sefer oryantal Didem'i pür dikkat izleyip övgü yağdırdıBülent Serttaş geçen sene Didem Kınalı'dan gözlerini kaçırmıştı

DİDEM'İ PÜR DİKKAT İZLEDİ

İbo Show'un dün akşam yayınlanan bölümünde ikili yeniden bir araya geldi. Geçtiğimiz sene tepki çeken Serttaş, bu sefer Didem'i pür dikkat izledi. Ünlü şarkıcı, dansın ardından Didem'e "Ben kardeşimizi tebrik ediyorum işini en güzel yapan oryantallerden birisidir" diyerek övmeyi de ihmal etmedi.

Didem Kınalı ise Serttaş'ın övgülerinden sonra "Ben kimseye kırgın ya da kızgın değilim" açıklamasını yaptı.

Aylar önce gözlerini kaçıran Bülent Serttaş, bu sefer oryantal Didem'i pür dikkat izleyip övgü yağdırdı

Aylar önce gözlerini kaçıran Bülent Serttaş, bu sefer oryantal Didem'i pür dikkat izleyip övgü yağdırdı

Aylar önce gözlerini kaçıran Bülent Serttaş, bu sefer oryantal Didem'i pür dikkat izleyip övgü yağdırdı

Aylar önce gözlerini kaçıran Bülent Serttaş, bu sefer oryantal Didem'i pür dikkat izleyip övgü yağdırdı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Hukuk

Bülent Serttaş, didem kınalı, İbo Show, Hukuk, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Doğrucu Davud:

işte bunların karakteri kişiliği buraya kadar. Önce iddialı bir karşı koyuş gösterirler sonra azıcık bir tepkide kuyruklarını bacaklarının arasına kıstırıp mıy mıy 180 derece geri adım atarlar

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Mikail arman:

Serttaş,gelen tepkilerden sonra böyle değiştiysen, bide alkışlayıp övdüysen demekki samimiyetsiz ve boş insanmışsın. Inançlı insanlar hiç bir Aman değişmez ve menfaat için taviz vermezler.Yazıklar olsun Sana.

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