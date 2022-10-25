Ayla filminin konusu nedir? Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi? Ayla IMDB puanı kaç? İşte detaylar haberimizde...

AYLA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

AYLA FİLMİNİN HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulunan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.

AYLA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

İsmail Hacıoğlu – Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor – Süleyman astsubay (2010)

Kim Seol – Ayla (1950)

Lee Kyung-Jin – Ayla (2010)

Ali Atay – Ali astsubay

Taner Birsel – Binbaşı Fuat

Mehmet Esen – Albay Celal

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ayla filminin çekimlerinin çoğu Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.Gazeteci Özge'nin Ayla'ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore'nin başkenti Seul'de dört gün geçirdi.

AYLA FİLMİNİN ALDIĞI ÖDÜLLER

Cape Town Uluslararası Film Festivali, En İyi Kurgu Yönetmeni

Asya Dünya Film Festivali, En İyi Film

Altın Turizm Ödülleri, Yılın Sinema Ödülü

Richmond Uluslararası Film Festivali, En İyi Yönetmen ve yükselen yıldız ödülü

AYLA FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 9.3 olarak karşımıza çıkıyor.