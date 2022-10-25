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Ayla filminin konusu nedir, Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi?

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Ayla filminin konusu nedir, Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi?

Ayla filminin konusu nedir? Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi? Ayla IMDB puanı kaç?

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Ayla filminin konusu nedir? Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi? Ayla IMDB puanı kaç? İşte detaylar haberimizde...

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

1950 yılında Kuzey Kore'nin, Güney Kore'ye saldırısı sonrası Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla Kore'ye giden Türk tugayında bulunan Süleyman Dilbirliği, savaş meydanında Kim Eunja adında küçük bir kız bulur, adını telaffuz etmekte zorlanan Dilbirliği ona, Ayla ismini verdi. Anne ve babası savaşta ölmüştür. Askeriyede ona bakar, temizler. Türkiye'ye dönüşlerin başladığı sırada onu da götürmek istese de başarısız olur. Aradan geçen 60 yılın ardından Süleyman Dilbirliği ile Kim Eunja, Seul'de 2012 yılında buluştu.

Ayla filminin konusu nedir, Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi?

İsmail Hacıoğlu – Süleyman astsubay/ Süleyman Dilbirliği (1950)

Çetin Tekindor – Süleyman astsubay (2010)

Kim Seol – Ayla (1950)

Lee Kyung-Jin – Ayla (2010)

Ali Atay – Ali astsubay

Taner Birsel – Binbaşı Fuat

Mehmet Esen – Albay Celal

Ayla filminin konusu nedir, Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi?

Ayla filminin çekimlerinin çoğu Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.Gazeteci Özge'nin Ayla'ya ulaşmaya çalıştığı sahneler için film ekibi, Kore'nin başkenti Seul'de dört gün geçirdi.

Ayla filminin konusu nedir, Ayla'nın hikayesi gerçek mi? Ayla filmi oyuncuları kimler? Ayla nerede, ne zaman çekildi?

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Filmin IMDb puanı 9.3 olarak karşımıza çıkıyor.

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İsmail Hacıoğlu Kore Gündem Magazin Haberler

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