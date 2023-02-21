1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Devamında gelişenler ise merak uyandırıyor. Peki, Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor?

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın gece savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Peki, Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor?

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerinin çoğu Tarsus'ta yapıldı. Tarsus'un bazı tarihi binaları da Ayla filminin çekimlerinde kullanıldı.