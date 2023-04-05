Jorge Jesus'la devam kararı alan Fenerbahçe, bu konuyu Kayserispor maçı sonrasına bıraktı. Türkiye Kupası'nda da atılacak bir havlu Jesus'u koltuğundan edebilir. Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Jorge Jesus'la 'şimdilik' yola devam kararı alan Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı her şey için belirleyici olacak. Muhtemel ayrılık halinde hoca adaylarını da değerlendiren Sarı-Lacivertliler'de Aykut Kocaman ismi de gündemde. Peki, Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi geliyor?

AYKUT KOCAMAN SÜRPRİZİ

Jorge Jesus'la 'şimdilik' yola devam kararı alan Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı her şey için belirleyici olacak. Muhtemel ayrılık halinde hoca adaylarını da değerlendiren Sarı-Lacivertliler'de Aykut Kocaman ismi de gündemde. Jorge Jesus'la devam kararı alan Fenerbahçe, bu konuyu Kayserispor maçı sonrasına bıraktı. Türkiye Kupası'nda da atılacak bir havlu Jesus'u koltuğundan edebilir.

Camia içinde olası bir ayrılığa karşı yerli hoca adayları konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve 2011'de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Aykut Kocaman ismi de gündemde.