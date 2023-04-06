Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Fenerbahçe'de moraller yerle bir oldu. Lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Sarı-Lacivertliler için şampiyonluk umutları eskisi kadar güçlü değil. Bu nedenle gündeme gelen teknik direktör değişikliğinin ardından akıllara Aykut Kocaman geldi. Taraftarlar arama motorlarında Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorularına yanıt aradı.

Jorge Jesus'la 'şimdilik' yola devam kararı alan Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı her şey için belirleyici olacak. Muhtemel ayrılık halinde hoca adaylarını da değerlendiren Sarı-Lacivertliler'in isimleri arasında Aykut Kocaman'ın da yer aldığı konuşulması üzerine taraftarlar ve futbolseverler arama motorlarında konu ile ilgili Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorularını araştırdı.

AYKUT KOCAMAN FENERBAHÇE'YE Mİ DÖNÜYOR?

Jorge Jesus'la 'şimdilik' yola devam kararı alan Fenerbahçe'de, Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçı her şey için belirleyici olacak. Muhtemel ayrılık halinde hoca adaylarını da değerlendiren Sarı-Lacivertliler'de Aykut Kocaman ismi de gündemde. Avrupa Ligi'nde de elenen Fenerbahçe'de en gerçekçi hedef Ziraat Türkiye Kupası olarak görülüyor. Perşembe günü çeyrek finalde Kayserispor'la oynanacak karşılaşma Fenerbahçe'nin kırılma noktası olacak.

Jorge Jesus'la devam kararı alan Fenerbahçe, bu konuyu Kayserispor maçı sonrasına bıraktı. Türkiye Kupası'nda da atılacak bir havlu Jesus'u koltuğundan edebilir. Camia içinde olası bir ayrılığa karşı yerli hoca adayları konuşulmaya başlandı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve 2011'de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan Aykut Kocaman ismi de gündemde.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'deki görev süresinde yaptığı en büyük hatanın Aykut Kocaman'ı göndermek olduğunu söylemiş, "Başkan olur olmaz Aykut Kocaman'ı göndermek pişmanlığım. Bu kadar büyük bir değişim hızlıca yapılmamalıydı" demişti. Aykut Kocaman yeniden Sarı-Lacivertli takımla anlaşırsa, Fenerbahçe'deki üçüncü dönemini yaşayacak.