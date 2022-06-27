Aykut Erdoğdu'nun ses kaydı gündem oldu! (VİDEO) Aykut Erdoğdu ne dedi? Aykut Erdoğdu ses kaydı videosu nedir?

Aykut Erdoğdu ses kaydı gündem oldu! CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu geçtiğimiz günlerde kendisinde 24 yaş küçük olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evine girmişti. Erdoğdu'nun yaptığı sürpriz evlilik büyük ses getirirken, yaşanan bir başka gelişme ise düğün görüntülerini bile gölgede bıraktı. Aykut Erdoğdu ses kaydı gündem oldu! Peki, Aykut Erdoğdu ne dedi? Aykut Erdoğdu ses kaydı videosu nedir? İşte detaylar...

AYKUT ERDOĞDU'NUN SES KAYDI GÜNDEM OLDU!

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde yeni eşi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Eski eşine ait olduğu iddia edilen bir Twitter hesabından yapılan paylaşımda Erdoğdu'nun Tuba Torun için "50 kişi ile yatmış" ifadesini kullandığı öne sürülürken, olayın gündem olması sonrasında Erdoğdu bir açıklama yaparak Tuba Torun'un fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

CHP'li Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı görüntülü bir telefon görüşmesi, genç kadın tarafından açıldığı iddia edilen bir Twitter hesabından paylaşıldı. "Özge" ismiyle açılan hesaptan atılan tweet'te "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, "50 kişi ile yatmış" dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi" ifadesi kullanıldı.

CHP'Lİ ERDOĞDU'DAN AÇIKLAMA GELDİ: EŞİM TUBA HASTANEYE KALDIRILDI

"Özge" ismiyle açılan ve paylaşıma iliştirilen videonun büyük ses getirmesinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan da açıklama geldi. Twitter hesabından internete düşen videoyla ilgili bir paylaşım yapan Erdoğdu şu ifadeleri kullandı;

"Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"

TWITTER HESAPLARI KAPATILDI

Tuba Torun, Aykut Erdoğdu'nun ayrıldığı eşinin paylaşımlarından bir süre sonra, daha önce herkese açık Twitter hesabını, sadece onayladığı takipçilerinin görebileceği "korumalı" statüye aldı. Aykut Erdoğdu'nun açıklamalarından sonra, Twitter'da "Özge" adıyla açılan konuşma kaydının paylaşıldığı hesap da kapatıldı.

AYKUT ERDOĞDU KİMDİR?

Yönetici, siyasetçi, milletvekili, yazar ve CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Aykut Erdoğdu, 28 Ağustos 1972'de Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlamasının ardından Erdoğdu, 1993 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Erdoğdu ayrıca ABD'de Carnegie Mellon Üniversity'de Kamu Politikaları ve Yönetimi konulu yüksek lisansını yaptı. Erdoğdu, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde 24. Dönem CHP İstanbul 2. Bölge milletvekili olarak meclise girdi. 6 Eylül 2014 tarihinde CHP Parti Meclisi üyesi seçildi. Ancak 23 Ekim 2014 tarihine Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti. 25., 26. ve 27 dönem genel seçimlerinde tekrar CHP İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

TUBA TORUN KİMDİR?

1987 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Tuba Torun, Mersin Mehmet Adnan Özçelik Anadolu Lisesi'nden mezun olarak lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Kurumsal ve uluslararası hukuk gibi çeşitli alanlar olmak üzere Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği'nin de avukatlığını yapan Torun, Sosyal Haklar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çocuk Hakları Koordinatörlüğü, Kadın Meclisleri ve Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeliği yapıyor. Halen CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan Tuba Torun, 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

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