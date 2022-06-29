Aykut Erdoğdu neden istifa etti? Aykut Erdoğdu VİDEOLU ses kaydında ne dedi?

Eski eşi Özge Erdoğdu tarafından yayınlanan telefon görüşmesi ve ses kayıtları nedeniyle eleştiri oklarının hedefine yerleşen İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Disiplin Kurulu üyesi eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti. Peki, Aykut Erdoğdu ses kaydında ne dedi? Aykut Erdoğdu neden istifa etti?

AYKUT ERDOĞDU NEDEN İSTİFA ETTİ?

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu gerek kamuoyunda oluşan tepkiler gerekse partisinden gelen istifa imalı çağrı sonrasında bugün partisinden resmen istifa etti. Erdoğdu ile birlikte skandal ifadeler kullandığı Disiplin Kurulu Üyesi eşi Tuba Torun'un da CHP'den istifa ettiği açıklandı.

AYKUT ERDOĞDU SES KAYDINDA NE DEDİ?

Yaklaşık bir hafta önce CHP'li Erdoğdu'nun eski eşiyle yaptığı görüntülü bir telefon görüşmesi, "Özge" ismiyle açılan hesaptan paylaşılmıştı. Paylaşımda "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra... Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi" ifadesi kullanılmıştı.

Aykut Erdoğdu ile Özge Erdoğdu arasında yaşanan konuşmanın yankıları sürerken bu kez farklı bir ses kaydı daha paylaşıldı. Yine Özge Erdoğdu'ya ait olduğu iddia edilen hesaptan Tuba Torun'a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı. Paylaşımda ise "'Dolarla vekil oluyorlar, ben kadın hakları diye yırtınıyorum. Olamıyorum' demiştin hatırlıyor musun Tuba Torun. Neyse ki artık partidesin, Aykut Erdoğdu'yu aldın sırada vekillik var." notu düşüldü. Tuba Torun'a ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında; Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla milletvekili oluyorlar, ben burada sabahtan akşama kadar kadın hakları diye yırtınıyorum. Birine inandım tamam mı ve inandığım için de evet kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim." dediği duyuluyor. Ses kaydının devamında ise karşı taraftaki kişinin, "Tuba bir sakin ol hayır "dediği Torun'un ise yeniden "Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var" dediği anlaşılıyordu.

Yaşananların ardından gündeme oturan Aykut Erdoğdu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak eşi Tuba Torun'dan özür dilemişti. Erdoğdu şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem… Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara'dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba'yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…"