Aykut Erdoğdu aday mı? 2023 Aykut Erdoğdu milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Aykut Erdoğdu aday mı? 2023 Aykut Erdoğdu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Aykut Erdoğdu aday mı? 2023 Aykut Erdoğdu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...