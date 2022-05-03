Aykut Enişte nerede çekildi? Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bu hafta bayram dolayısıyla TV kanallarında genellikle yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Yayınlanan filmlerden birisi de Aykut Enişte oldu. Film başlamadan önce izleyiciler tarafından, Aykut Enişte nerede çekildi? Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak edildi. İşte detaylar...
Aykut Enişte filminin detaylarını öğrenmek isteyen seyirciler, Aykut Enişte nerede çekildi? Aykut Enişte konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aykut Enişte ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. Ayrıntılar yazımızda...
Aykut Enişte filmi bugün 3 Mayıs Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara gelecek.
Film, yalnızlığından şikâyetçi olan ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut'un hikâyesini konu ediyor. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşayan genç bir adamdır. Sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmeye adım adım yaklaşan Aykut, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Düğüne bir hafta kala dükkânına hırsız giren Aykut, tüm birikimini kaybeder. Dükkâna hırsızın girmesi, sadece Aykut'un maddi kaybına neden olmaz aynı zamanda başına türlü işler açılmasına da neden olur. Dükkânın zarar tespitini yapmak için sigortadan gelen Gülşah'ın, Aykut'tan küçük bir iyilik istemesi hepsinin hayatının değişmesine neden olur. Kendi hâlinde kimsesiz bir adam olan Aykut, bir anda kendisini iki ailenin damadı olarak bulur. Aykut, içine düştüğü bu karışık durumdan kendisini kurtarmaya çalışacaktır.
Aykut Enişte filminin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.
Aykut Enişte, 24 Mayıs 2019 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'un yazdığı durum komedisi filmidir.
Cem Gelinoğlu - Aykut
Melis Babadağ - Gülşah
Ege Kökenli - Nurhan
Müfit Kayacan - Sadi
Lale Başar - Şule
Ali Erkazan - İhsan
Özlem Çakar - Saniye
Ferdi Sancar - Erdal
Selen Domaç - Dilşah
Mekin Sezer - Mithat
Ecrin Moğultay - Sude
Güven Hokna - Muhteşem