Bugün Star TV'de Aykut Enişte 2 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Aykut Enişte 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte 2 nerede çekildi? Aykut Enişte 2 hangi yıl, ne zaman çıktı? merak etti. Peki, Aykut Enişte 2 nerede çekildi? Aykut Enişte 2 hangi yıl çekildi? Aykut Enişte 2 filminin konusu nedir? Aykut Enişte 2 oyuncu kadrosu nedir?

Aykut Enişte 2, 3 Aralık 2021 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Onur Bilgetay'ın yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu ise Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin yazdığı durum komedisi filmidir. Aykut Enişte 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aykut Enişte 2 nerede çekildi? Aykut Enişte 2 hangi yıl, ne zaman çıktı?

AYKUT ENİŞTE 2 KONUSU NEDİR?

Aykut Enişte 2, Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut'un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçenleri konu ediniyor.

Aykut ve Gülşah, bu kez gerçekten evlenmek için hazırlık yapıyor! Sevdiği kadınla evlenip Atabeyoğlu Ailesi'ne damat olacağı için mutluluktan havalara uçan Aykut, işler yolunda giderse bu kez Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı. Beklenmedik bir gelişme tüm planları alt üst ediyor: Atabeyoğlu Ailesi'nin hayırsız damadı, ailenin eski eniştesi Talat ortaya çıkıyor ve Aykut ile Gülşah'ın düğününe sayılı günler kala işleri karıştırıyor.

AYKUT ENİŞTE 2 OYUNCULARI KİMLER?

Cem Gelinoğlu - Aykut Aslan

Melis Babadağ - Gülşah Atabeyoğlu Aslan

Hakan Yılmaz - Talat

Müfit Kayacan - Sadi Atabeyoğlu

Lale Başar - Şule Atabeyoğlu

Selen Domaç - Dilşah Atabeyoğlu

Mekin Sezer - Mithat Atabeyoğlu

AYKUT ENİŞTE 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Film genellikle İstanbul ve ilçelerinde çekilmiştir. Aykut Enişte film çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

AYKUT ENİŞTE 2 HANGİ YIL ÇIKTI?

Aykut Enişte 2, 3 Aralık 2021 Cuma günü vizyona girmiştir. Filmin senaryosu Cem Gelinoğlu ve Giray Altınok'a aittir.