Ayk Gurdikyan kimdir? Neşe Erberk eşi Ayk Gurdikyan kim, kaç yaşında?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Ayk Gurdikyan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Ayk Gurdikyan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Ayk Gurdikyan kimdir? Ayk Gurdikyan kaç yaşında, nereli? Ayk Gurdikyan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Ayk Gurdikyan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Ayk Gurdikyan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Ayk Gurdikyan kimdir? Ayk Gurdikyan kaç yaşında, nereli? Ayk Gurdikyan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

AYK GURDİKYAN KİMDİR?

Neşe Erberk 1999 yılında Ermeni asıllı tekstilci Ayk Gurdikyan ile dünya evine girmiştir. Bu evlilikten Alin, Selin ve Lara adında üçüz kızları dünyaya gelmiştir. Neşe Erberk ve Ayk Gurdikyan 9 yıl evli kaldıktan sonra 2008 yılında evliliklerini sonlandırmışlardır. Neşe Erberk, 1990 yılında Yakup Erden evlenmiş fakat evlilikleri uzun sürmemiştir. 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenen Neşe Erbek 9 yıl sonra evliliğini sonlandırmıştır.

NEŞE ERBERK KİMDİR?



Neşe Erberk (d. 14 Ekim 1964, İstanbul), eski bir Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması katılımcısı, Miss Europe 1984 birincisi Avrupa Güzeli, manken, fotomodel ve iş insanı.

Robert Kolej'ini bitirmesinin ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Erberk, 1983'te girdiği bir yarışmada Türkiye güzeli seçildi. Bir yandan eğitimini sürdürürken, diğer yandan da 1984'te Avrupa güzeli seçildi ve manken olarak mesleki yaşamına başladı. 1987 yılında kendi adına bir mankenlik, fotomodellik ajansı kurarak iş yaşamını sürdürdü. Kişiye özel ilk defile kendisi tarafından yaptırılarak mankenlik mesleği için önyargıların oluşmasına sebep olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca bir dönem evlilik yaptığı Ayk Gurdikyan'dan; Alin, Selin ve Lara adlı üçüz çocukları olmuştur. Kendi adını verdiği mankenlik ajansını kurmuş ve podyumlara yeni yüzler kazandırmıştır.

Kızı Selin Erbek Gurdikyan, 2022 Miss Turkey üçüncüsü oldu.