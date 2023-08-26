Ayın öğretmeni seçilen kadın öğretmenin 13 yaşındaki erkek öğrencisi ile ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Tennessee'deki bir lisede 'ayın öğretmeni' seçilen 28 yaşındaki geometri öğretmeni Casey McGrath, bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla suçlandı. McGrath, Chattanooga Central Lisesi'nde görev yaptıktan sonra görevden uzaklaştırıldı. 13 yaşındaki bir erkek öğrencisi ile defalarca cinsel ilişkiye girdiği belgelere geçti.

Öğrenciler ile kurduğu iyi ilişki nedeniyle ayın öğretmeni seçilen kadın öğretmenin bir öğretmenin cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı

Tennessee lisesinde "ayın öğretmeni" seçilen bir öğretmen, bir öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla cinsel saldırı suçlamasıyla karşılaştı.

28 yaşındaki geometri öğretmeni Casey McGrath, Chattanooga Central Lisesi'nde görev yaptıktan sonra görevden uzaklaştırıldı.

ABD Fox News tarafından ele geçirilen belgelere göre Casey, 13 yaşındaki bir erkek öğrencisi ile defalarca cinsel ilişkiye girdi.

McGrath, 18 Ağustos'ta gözaltına alındı ve 10,000 dolar kefalet ödeyerek serbest bırakıldı. 6 Eylül'de Hamilton İlçe Ceza Mahkemesi'nde yargılanması planlanıyor.

McGrath, okul kayıtlarına göre yakındaki East Ridge Ortaokulu'nda da öğretmenlik yapmıştı. Son zamanlarda, merkez lise öğrencileri tarafından "ayın öğretmeni" olarak seçildi.

Öğretmen, okul gazetesinin bir öğrenci muhabirine gününün en sevdiği kısmının "öğrencilerle etkileşimde bulunmak ve onlarla ilişki kurmak" olduğunu söyledi.

McGrath, aynı zamanda gönüllü bir voleybol yardımcı antrenörü olarak da görev yaptı. Bir lise üçüncü sınıf öğrencisi tarafından makalede "çok nazik bir öğretmen" olarak tanımlandı ve öğrenciler uzaktan eğitim aldıkları sırada her öğrenciye zaman ayırdığını ifade etti.

Öğrenci, "O çok ilgili bir öğretmen" dedi. "Öğrencilerine saygı gösterdiğini görebiliyordum, bu da benim ona saygı duymamı sağlıyor."

Hamilton İlçe Okul Bölgesi İletişim Sorumlusu Steve Doremus, hakkında dava açılan öğretmenin davanın selamati açısından görevden uzaklaştırıldığını söyledi.