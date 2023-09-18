Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü civarında çadır kuran kampçı yanı başındaki ayıların videosunu çekmeye başladı. Deneyimli olduğunu iddia eden kampçı, ayıların kimseye saldırmayacağını, korkulacak bir şey olmadığını söylese de saniyeler içinde korku dolu anlar yaşandı. Videoyu izleyen binlerce insan ise Ayı saldırısına uğrayan adam kim, sağlık durumu nasıl? Kampçıya ayı neden saldırdı? Sorularını sordu. İşte detaylar…

Ayının saldırdığı kampçı ölümden dönerken, o anlar kameraya anbean yansıdı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarındaki saldırı sonrası kampçının sağlık durumu ve ayı saldırısına uğrayan adam kim? Kampçıya ayı neden saldırdı? Soruları merak edildi.İşte detaylar…

AYI SALDIRISINA UĞRAYAN ADAM KİM?

Nemrut'ta kamp yapan vatandaşlar, cep telefonları ile civarda bulunan ayıları görüntülemek isterken, bir anda ayının saldırısına maruz kaldı. Cep telefonu ile ayıların videosunu çeken kampçı aynı anda anons da yaparak, ayıların kimseye saldırmadığını belirtti. Öte yandan video sahibinin ismi paylaşılmadı.

AYI SALDIRISINA UĞRAYAN ADAMIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kamp yapan vatandaş, ayıların çadırlara gelebilme ihtimalinden bahsederek, korkmaya gerek olmadığını söyledi. Ayıların saldırmadığını ve zarar vermediğini de ifade eden kampçıya tam da o sırada ayı saldırdı. Kampçı, saldırıdan yara almadan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.