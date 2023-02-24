Ayhan Zeytinoğlu son zamanlarda en merak edilen isimler arasında yer alıyor. Hayatı merak edilen Ayhan Zeytinoğlu araştırılıyor. Peki, Ayhan Zeytinoğlu kimdir? Ayhan Zeytinoğlu kaç yaşında, nereli? Ayhan Zeytinoğlu hayatı ve biyografisi nedir?

Bir sivil toplum kuruluşu olan ve AB ve Türkiye - AB ilişkileri konusunda uzmanlaşmış bir organizasyon olan İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Peki, Ayhan Zeytinoğlu kimdir? Ayhan Zeytinoğlu kaç yaşında, nereli? Ayhan Zeytinoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYHAN ZEYTİNOĞLU KİMDİR?

Ayhan Zeytinoğlu, ilk ve orta dereceli okullardan Kocaeli'nde mezun oldu. Lisans eğitimi için Londra'ya giden Zeytinoğlu, 1980 yılında ABD'de Indıana Üniversitesi'nden mezun oldu. 1985 senesinde Butler Üniversitesi'nde Finans konusunda yüksek lisansını yaparak mezun oldu.

Halen Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü'nde Avrupa Birliği Tarım Sübvansiyonları konusunda doktora çalışmaları yapan Zeytinoğlu, aile işletmesi olan Zeytinoğlu Yem Tarım ve Endüstriyel Ürünler A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışıyor. Aynı zamanda Arkas ve Zeytinoğlu Grubunun ortaklığı olan Autoport Liman İşletmesi'nde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiş olup, Zeytinoğlu Denizcilik A.Ş. Genel Koordinatörlüğü görevlerinde bulunuyor.

Ayhan Zeytinoğlu, 1989 yılında Kocaeli Sanayi Odası'nın kuruluşunda görev aldı. Günümüze kadar Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 1995 yılında Başkan Vekili ve Ocak 2009'da Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Mayıs 2013'de ve Nisan 2018'de gerçekleştirilen seçimlerde tekrar seçilerek Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ediyor.

2015 yılı Temmuz ayında, bir sivil toplum kuruluşu olan ve AB ve Türkiye - AB ilişkileri konusunda uzmanlaşmış bir organizasyon olan İktisadi Kalkınma Vakfı'nın (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. Temmuz 2017'de de aynı organizasyonun ikinci dönem yönetimi için yeniden seçilerek görevine halen devam ediyor.